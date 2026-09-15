UBTECH Robotics запустила завод: 10 тыс. роботов в год в Китае

Китайская компания UBTECH Robotics начала эксплуатацию первого завода, производящего до 10 тыс. роботов в год, в городе Лючжоу.
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