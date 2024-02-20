Достижения отечественной системы образования представили на Выставке "Россия"

В Павильоне № 75 Международной выставки-форума "Россия" заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступили на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» и рассказали о достижениях российской системы образования, обновлении ее инфраструктуры и содержания, развитии системы воспитания и поддержке педагогического сообщества.
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