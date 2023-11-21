Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Режим – всё, спец. операция окончена?

Режим – всё, спец. операция окончена?

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Комментарии
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Игорь
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7 час.
АС
Анатолий Страшко
Игорь, хороший сюжет. Вот бы умельцы его к Усраине с Бандерой в образе Сэма применили и изобразили.
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6 час.
Галина Дьячина
зеленский  плохо закончит свой путь..уберут его пиндосы
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5 час.

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