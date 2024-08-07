В ХМАО полицейские присоединились к акциям «Коробка добра» и «Посылка солдату»

Сотрудники ОМВД России по Белоярскому району присоединились к сбору гуманитарной помощи для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также военнослужащим - участникам СВО.
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