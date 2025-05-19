В магнитогорском цирке погибла упавшая с «Колеса смерти» гимнастка

Правобережный межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели акробатки после падения с "Колеса смерти" в Магнитогорском цирке, сообщается на сайте ведомства.
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