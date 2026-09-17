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Царьград

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Суд обязал Петра Ходыкина выплатить «Родным полям» 24 млрд рублей

Суд обязал Петра Ходыкина выплатить «Родным полям» 24 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск «Родных полей» о взыскании 24 млрд рублей с бывшего владельца компании Петра Ходыкина.

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