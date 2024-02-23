Польский «Уотергейт»: в стране разгорелся скандал из-за прослушки

Президент Дональд Туск заявил, что не будет использовать случившееся для политической борьбы Ксения Логинова Фото: TASS/DPA/Jan Woitas В Польше сотни политиков подвергались незаконному прослушиванию в период нахождения у власти партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.
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