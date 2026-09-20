«Сбить вражину!»: Су-57 уверенно включились в массовый отстрел украинских «дальнолетов»

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Как полководец Суворов Крым от турок защищал
Выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов оставил свой яркий след в истории Крымского полуострова, который мужественно защищал от татар и турок. Этот эпизод его военной карьеры известен намного меньше, чем участие войнах с османами и французами, однако он имел ключевое значение для судьбы Тавриды. Александр Васильевич был убеждён, что с Крымским ханством должно быть полностью покончено, так как это государство не способно сохранять дружелюбное соседство с Россией. В одном из посланий императрице Екатерине II он писал о присоединении полуострова: «Бесчисленные полезности таковая перемена при Божием благословении принесет».
После русской победы в войне с турками (1768 – 1774 годов) ханство формально освободилось от статуса вассала Стамбула, однако на деле татары, привыкшие жить грабежом, а не честным трудом, стремились к восстановлению отношений. Русские войска, стоявшие в крепостях, отведённых им по Кючук-Кайнарджийскому миру, постоянно сталкивались с провокациями и открытой враждебностью. Крымский хан Шагин-Гирей, который сохранял видимость лояльности России, вызывал бешеную ненависть своих подданных, считавших его предателем. В этой обстановке при участии турецких агентов на полуострове вспыхнуло сильное восстание, подавлять которое в 1776 году и был направлен Александр Васильевич Суворов.
Прибыв на место, полководец без особого труда развеял мятежные шайки, а потом по собственному рассуждению приказал туркам покинуть Кафу (Феодосию), где стоял османский гарнизон. Любопытно, что местный паша не стал перечить и спокойно выполнил распоряжение Суворова. Этот ход был полностью верным, ведь турки представляли постоянную угрозу русскому влиянию на полуострове. Теперь, когда они полностью покинули Крым, татары уже не имели поддержки своим мятежным намерениям и на время притихли.
В 1778 году Александр Васильевич организовал переселение христианского населения полуострова в Приазовье, чтобы оно не подверглось гонениям за свою веру. Дело в том, что Россия не могла гарантировать христианам защиту в сложной политической обстановке, когда в Бахчисарае и за его пределами постоянно зрели заговоры. Это переселение оказалось сложным ввиду его плохой подготовки, однако следствием его стало укореннение греков и армян в Новороссии, где они создали процветающие поселения.
В том же году Суворов предотвратил грандиозную провокацию, которую турки пытались организовать в Крыму. Дело в том, что из Стамбула в Ахтиярскую бухту (ныне Севастопольская бухта) была отправлена османская эскадра с находящимся на борту десантом. Она должна была поднять местное население на новое восстание и привести на ханский престол выгодного Стамбулу хана. В этих обстоятельствах Александр Васильевич действовал очень решительно. За одну ночь он воздвиг на берегу бухты артиллерийские редуты и заявил туркам, что немедленно откроет огонь из всех орудий в случае их высадки. Османы так и не решились нарушить его ультиматум и без единого выстрела покинули Крым, оставив своих татарских сторонников на произвол судьбы.
В 1779 году Суворов навсегда покинул Крым после того, как русские войска по договору со Стамбулом были выведены, хан Шагин-Гирей признал полную независимость от Османской империи. Полководец прекрасно знал, что турки и татары не будут соблюдать договорённости и России снова придётся вводить на полуостров свои войска. Уже через несколько лет его предвидения сбылись, и Екатерине II пришлось ликвидировать Крымское ханство. Таким образом, Александр Васильевич оказался не только гениальным военным стратегом, но и мудрым политиком, прекрасно понимающим ту обстановку, в которой ему приходилось находиться.
Заглавная иллюстрация. Встреча А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова в Севастополе на картине В.Д.Илюхина