«Сбить вражину!»: Су-57 уверенно включились в массовый отстрел украинских «дальнолетов» Российская боевая авиация расправляется с беспилотниками ВСУ, используя новейшие средства обнаружения и прицеливания На фото: Су-57 В ночь перед заключительным днем выборов в Госдуму, Киев предпринял самую массированную беспилотную атаку на Москву.