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Татар-информ

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Натфуллин покинул пост замминистра культуры РТ и возглавил музей ИЗО

Натфуллин покинул пост замминистра культуры РТ и возглавил музей ИЗО

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин оставил свой пост. Коллектив ведомства во главе с министром культуры РТ Ирадой Аюповой поблагодарил его за совместную и плодотворную работу, сообщает официальный канал Минкульта РТ в МАКС.

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