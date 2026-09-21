Натфуллин покинул пост замминистра культуры РТ и возглавил музей ИЗО

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин оставил свой пост. Коллектив ведомства во главе с министром культуры РТ Ирадой Аюповой поблагодарил его за совместную и плодотворную работу, сообщает официальный канал Минкульта РТ в МАКС.