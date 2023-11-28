РИАМО - 28 ноя. Бывший офицер армии США Скотт Беннетт, который недавно посетил Донбасс, рассказал, что в отношении представителей НАТО должно быть проведено расследование из-за преступлений против русского населения в ДНР, ЛНР и Крыму, сообщает RT.
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