Экс‑офицер США Беннетт: НАТО спонсирует терроризм против русских на Донбассе

РИАМО - 28 ноя. Бывший офицер армии США Скотт Беннетт, который недавно посетил Донбасс, рассказал, что в отношении представителей НАТО должно быть проведено расследование из-за преступлений против русского населения в ДНР, ЛНР и Крыму, сообщает RT.