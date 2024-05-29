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В США назвали «малореальным» приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

В США назвали «малореальным» приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге накануне неформальной встречи глав МИД стран-членов организации заявила, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут обсуждаться перспективы членства Украины в альянсе, но до приглашения дело не дойдет.

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