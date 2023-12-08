Во Владимирской области в 2025 году появится «Единая карта жителя» - что она даст

Такие электронные карты позволяют держателям получать ряд преимуществ.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале об итогах встречи с членом совета директоров Банка России Рустэмом Мардановым и управляющим отделением Банка по Владимирской области Надеждой Калашниковой.
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