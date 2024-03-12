Яичная маска от черных точек в домашних условиях

На прилавках всё больше расширяется ассортимент различных масок по уходу за лицом. К сожалению, в составе также часто встречаются вредные и даже опасные компоненты, способные не только ухудшить состояние кожи, но и навредить ей.
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