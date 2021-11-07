Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул в безводном районе

К месту пожара в мебельном цехе на улице Республиканской в Ростове-на-Дону стянуты водовозки. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.