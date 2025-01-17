В одной из стран ЕС будут бастовать водители такси

Афинские таксисты прекратят работу в четверг, 23 января. Об этом сообщил их профсоюз SATA. Такси не будут работать с 09:00 до 15:00, после чего состоится марш протеста к Министерству транспорта и инфраструктуры.
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