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ШГА, Холмгрен, Уильямс, Хартенштайн, Карузо и Уоллес пропустят первый предсезонный матч «Оклахомы»

Ведущие игроки «Тандер» Шэй Гилджес-Александер , Чет Холмгрен , Джейлен Уильямс , Айзейя Хартенштайн, Алекс Карузо и Кэйсон Уоллес пропустят первый предсезонный матч против «Пеликанс» во вторник.

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