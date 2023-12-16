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Постекоглу о Ришарлисоне: «Монстр вратарской. Доволен тем, как он работает на тренировках»

Постекоглу о Ришарлисоне: «Монстр вратарской. Доволен тем, как он работает на тренировках»

Форвард «Тоттенхэма» забил победный гол в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0). «Хорошо, что мы одержали очередную победу.

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