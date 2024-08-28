Возле нового жилого комплекса на Вильгельма Пика завершили благоустройство

В Ростокине завершены работы по обустройству прилегающей территории возле жилого комплекса. Мосгосстройнадзор провел выездную проверку объекта, строящегося по адресу: улица Вильгельма Пика, владение 3, строение 1-8.
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