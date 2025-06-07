Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с праздником Курбан-байрам Комаров подчеркнул, что этот день напоминает о необходимости помощи и поддержки тем, кто находится в трудной ситуации, а также о важности заботы и участия в жизни общества.
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