Японцы выпустили кроссовер за 600 тысяч рублей: Suzuki Brezza лучше оснащен и мощнее, чем «Лада»

Новый Suzuki Brezza оценен в 7,4 лакха рупий, что в пересчете по курсу составляет 596 000 рублей. Производитель не опубликовал стоимость других комплектаций, однако он озвучил, какие опции можно найти в каждой версии.
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