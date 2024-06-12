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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В НБА задаются вопросом, способны ли владельцы «Лейкерс» идти в ногу с новой волной миллиардеров, инвестирующих в клубы (Эрик Пинкус)

Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус привел мнение различных людей из мира НБА, которые сомневаются в готовности владельцев одного из самых популярных клубов лиги конкурировать с коллегами, нацеленными на крупные финансовые вложения.

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