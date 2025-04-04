Руководитель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Соединенным Штатам Америки стоит прислушаться к предложению президента Российской Федерации Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине.
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