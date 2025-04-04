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Медведчук: США стоит прислушаться к идее Путина о внешнем управлении на Украине

Медведчук: США стоит прислушаться к идее Путина о внешнем управлении на Украине

Руководитель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Соединенным Штатам Америки стоит прислушаться к предложению президента Российской Федерации Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине.

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