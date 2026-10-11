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Французские отношения. Любовь и разум

Французские отношения. Любовь и разум

В представлении большинства людей французская модель отношений — это сплошная романтика на фоне Эйфелевой башни, но это не так.

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