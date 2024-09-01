Прощальный бензиновый Bentley Continental GT посвятили панде

На автосалоне в Чэнду британская марка показала двухдверку, вдохновленную бамбуковым медведем. Необычный выбор объясняется просто: именно в Чэнду с конца 1980-х существует база по разведению гигантских панд, а само животное можно считать символом Китая.
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