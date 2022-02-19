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В ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация, мужчины призваны «под ружье» и стали невыездными

В ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация, мужчины призваны «под ружье» и стали невыездными

Леонид Пасечник, который возглавляет ЛНР, объявил о всеобщей мобилизации и подписал соответствующий указ, после того, как это сделал Денис Пушилин, который соответственно возглавляет ДНР, там говорится: «В целях создания условий для отражения агрессии против Луганской народной республики…» В соответствии с ним, на призывные пункты должны прибыть мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, отныне им запрещено выезжать из республики, что по сути говорит о введении чрезвычайного положения.

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