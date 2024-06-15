МИД Кубы: субмарина США зашла в воды республики без приглашения

Министерство иностранных дел Кубы знало, что подводная лодка США USS Helena находится в территориальных водах страны, при этом в ведомстве призвали осуществлять такие визиты только по приглашению, заявил замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес.