Sputnik: Мединский оценил роль Германии в революции 1917 года

Доктор исторических наук Владимир Мединский заявил, что несмотря на то, что Берлин спонсировал оппозиционеров в Российской империи в преддверии революции 1917 года, это не оказало главной роли в развитии событий.
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