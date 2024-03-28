Кто такая «чужая женщина в доме»?

«Нельзя разрешать чужой женщине готовить на своей кухне — иначе она займет место в сердце мужчины» Народная мудрость Есть в нашем российском фольклоре такая «бабайка», которая страшна для старшего поколения, а над моими ровесницами практически не имеет власти.