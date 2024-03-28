Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • Serte Verte
    Ну если захочет рекордсменкой стать то в 44 может и прабабкой бытьВо дает! 36-летня...
  • НС
    очередной идиотский высер.Кто такая «чужая ...
  • radiofree RF
    Спасибо,я об это не подумал.Под Тверью женщин...

Кто такая «чужая женщина в доме»?

Кто такая «чужая женщина в доме»?

«Нельзя разрешать чужой женщине готовить на своей кухне — иначе она займет место в сердце мужчины» Народная мудрость Есть в нашем российском фольклоре такая «бабайка», которая страшна для старшего поколения, а над моими ровесницами практически не имеет власти.

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Комментарии
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Н
НС
очередной идиотский высер.
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