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Назначенный главой МИД Сибига первый звонок сделал в Польшу коллеге Сикорскому

Назначенный главой МИД Сибига первый звонок сделал в Польшу коллеге Сикорскому

Назначенный министром иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, шестого сентября, сообщил, что первым делом на новой должности он позвонил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому и доложил ему о ситуации на фронте.

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