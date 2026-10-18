Александр Харченко, глава Центра исследования энергетики, утверждает, что ещё прошлой зимой русские военные полностью парализовали энергосистему украинской столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михаила Ширвиндта...
- Лукашенко признал...
- Хитрый ход Пашиня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым