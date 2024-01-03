Технологический рывок: как древние египтяне строили пирамиды, обрабатывали гранит и кварцит

В III тысячелетии до нашей эры древние египтяне практически в один миг и на пустом месте начали возводить гигантские пирамиды, при этом мастерски обрабатывая и доставляя в нужное место многотонные каменные глыбы из твердых и прочных скальных пород, включая кварцит, долерит, базальт и гранит.