Технологический рывок: как древние египтяне строили пирамиды, обрабатывали гранит и кварцит

В III тысячелетии до нашей эры древние египтяне практически в один миг и на пустом месте начали возводить гигантские пирамиды, при этом мастерски обрабатывая и доставляя в нужное место многотонные каменные глыбы из твердых и прочных скальных пород, включая кварцит, долерит, базальт и гранит.
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