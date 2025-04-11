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Царьград

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Белоруссия вводит полугодовое лицензирование экспорта зерна с 14 апреля 2025 года

Белоруссия вводит полугодовое лицензирование экспорта зерна с 14 апреля 2025 года

С 14 апреля 2025 года Белоруссия вводит лицензирование экспорта зерновых культур. Разовые лицензии будут выдаваться с согласия областных органов власти и касаться 16 кодов товарной номенклатуры.

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