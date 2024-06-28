Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин начал рабочую поездку в Саратовскую область

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин начал рабочий визит в Саратовскую область. Согласно официальному telegram-каналу Volodin Saratov, в ходе своего пребывания он проведет встречи с представителями местных властей и общественности региона.
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