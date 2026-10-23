В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю поставлен на учет вместе со своей семьей 37-летний уроженец Эстонской ССР.