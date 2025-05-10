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От руин к монументу. Как создавался мемориал на Мамаевом кургане

От руин к монументу. Как создавался мемориал на Мамаевом кургане

7 июля 1941 года 32-летний Евгений Вучетич ушёл добровольцем на фронт. Он участвовал в битве за Москву, попал в Любанский котёл и получил тяжёлую контузию, а в марте 1943-го его зачислили в Студию военных художников имени М.

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