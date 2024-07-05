В Челябинскую область не пустили 18 тонн черешни из Киргизии

В Челябинскую область поставщик не смог ввезти партию черешни из Киргизии. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вернуть 18,8 тонны ягод пришлось из-за несоответствия пункта пропуска для въезда в РФ.