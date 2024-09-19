Чем обернётся для России и США новая африканская стратегия Китая

Состоявшийся в начале сентября в Пекине Форум сотрудничества Китай — Африка (Forum on China — Africa Cooperation, FOCAC), вызвал волну вдохновения в африканских странах и критику в западных медиа, которая не утихает по сей день.
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