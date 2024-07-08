Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём любви, семьи и верности

Сегодня, 8 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём семьи, любви и верности: Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас с добрым и светлым праздником — Днём семьи, любви и верности! Семья служит главной опорой человека в жизни, наполняет её смыслом и счастьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)