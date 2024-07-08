Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём любви, семьи и верности

Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём любви, семьи и верности

Сегодня, 8 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём семьи, любви и верности: Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас с добрым и светлым праздником — Днём семьи, любви и верности! Семья служит главной опорой человека в жизни, наполняет её смыслом и счастьем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх