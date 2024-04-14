Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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"Выкрасить и выбросить" - но может быть результат будет такой, что старая вещь получится лучше новой?

"Выкрасить и выбросить" - но может быть результат будет такой, что старая вещь получится лучше новой?

Покраска, переделка мебели - это новое веяние в творчестве, многие подходят к этому увлечению уже на профессиональном уровне! Сейчас в строительных магазинах можно купить отличную меловую краску именно для покраски в разные тона мебели.

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