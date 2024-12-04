В одной из школ в Нижегородской области открылся Центр правильного питания

В средней школе № 3 в Дзержинске Нижегородской области открыли Центр правильного питания. Там появился оборудованный современной техникой кулинарный класс, где детей будут учить готовить не только полезно, но и вкусно.
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