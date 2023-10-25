Валерий Осталеп: "Новый миропорядок потребует создания новых международных организаций"

Нынешние международные организации, включая ООН, себя изжили, деградировали, а новый миропорядок и новое мироустройство потребуют создания новых международных организаций, но до этого, к сожалению, пока далеко.
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