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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Смедли: «Если «Феррари» хочет отбирать очки у «Мерседеса», им нужно действовать как одна команда и сплотиться вокруг Хэмилтона»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли считает, что Скудерия получит шанс побороться за победу в чемпионате в этом году только в том случае, если будет действовать решительно и сделает Льюиса Хэмилтона первым номером.

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