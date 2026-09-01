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Регионы России

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Во Владимире открыли мурал в честь Героя Советского Союза Ивана Жукова

Во Владимире открыли мурал в честь Героя Советского Союза Ивана Жукова

Во Владимире состоялось торжественное открытие мурала на фасаде школы №2, посвященного Ивану Жукову — выпускнику 1953 года, Герою Советского Союза и заслуженному летчику-испытателю СССР.

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