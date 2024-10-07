Сюда лучше не идти. Приморцам запретили появляться в местах проведения тактических учений

Жителей Приморского края предупредили о проведении тактических учений на одном из полигонов. По этой причине гражданам запрещено появляться на месте проведения тренировок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Находкинского городского округа.
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