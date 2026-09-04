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«Мы принимаем меры, чтобы это больше не повторилось». Масштабный сбой Grok произошёл из-за проблем в вычислительном центре SpaceX

«Мы принимаем меры, чтобы это больше не повторилось». Масштабный сбой Grok произошёл из-за проблем в вычислительном центре SpaceX

Проблемы возникли в вычислительном центре в Мемфисе и временно лишили пользователей доступа к ИИ-сервису Илон Маск отреагировал на официальное извинение команды SpaceXAI за масштабный сбой Grok, произошедший 3 сентября.

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