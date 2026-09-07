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Бразильский банк подключил ИИ-ассистента Claude к счетам клиентов: смотреть можно, платить нельзя

Бразильский банк подключил ИИ-ассистента Claude к счетам клиентов: смотреть можно, платить нельзя

PicPay начал постепенно открывать доступ к балансам, картам и транзакциям через запросы в приложении Бразильский цифровой банк PicPay 3 сентября объявил о запуске коннектора для ИИ-ассистента Claude от Anthropic.

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