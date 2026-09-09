Ares Capital разместила необеспеченные облигации на $750 млн с доходностью 6,250%

Крупнейшая публичная компания развития бизнеса в США Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) объявила о закрытии книги заявок в рамках публичного размещения старших необеспеченных облигаций со сроком погашения в сентябре 2033 года на общую сумму $750 млн.
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