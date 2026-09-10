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Аргументы и Факты

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Жители регионов РФ смогут проголосовать на выборах в столице в сентябре

Жители регионов РФ смогут проголосовать на выборах в столице в сентябре

У жителей российских регионов, временно проживающих в Москве, есть возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в столице в случае своевременной подачи заявления через сервис «Мобильный избиратель», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

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