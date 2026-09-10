У жителей российских регионов, временно проживающих в Москве, есть возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в столице в случае своевременной подачи заявления через сервис «Мобильный избиратель», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский рассказ...
- ВВ Пираты НАТО захле...
- Пираты НАТО захле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым