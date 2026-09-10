Жители регионов РФ смогут проголосовать на выборах в столице в сентябре

У жителей российских регионов, временно проживающих в Москве, есть возможность принять участие в голосовании на выборах в Госдуму в столице в случае своевременной подачи заявления через сервис «Мобильный избиратель», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.