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Nashville authorities vote to rename airport after Dolly Parton

Metropolitan Nashville Airport Authority voted unanimously to begin the process of renaming Nashville International Airport in honor of Dolly Parton.

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