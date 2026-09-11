Nashville authorities vote to rename airport after Dolly Parton

Metropolitan Nashville Airport Authority voted unanimously to begin the process of renaming Nashville International Airport in honor of Dolly Parton.
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