США планируют эвакуацию своих граждан из Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует возможную эвакуацию своих граждан из Украины.Эвакуация уже планируется и будет предпринята в случае, если Российская Федерация осуществит вторжение на Украину и создаст там «ужасную ситуацию».
Администрация президента США Джо Байдена планирует возможную эвакуацию своих граждан из Украины.Эвакуация уже планируется и будет предпринята в случае, если Российская Федерация осуществит вторжение на Украину и создаст там «ужасную ситуацию».
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